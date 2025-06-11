Франция рассматривает классификацию еще трех соцсетей как порноплатформ

Французские власти серьезно рассматривают возможность ограничения публичного доступа к некоторым из популярных социальных сетей, чтобы не допустить доступа детей к порнографии и предотвратить их радикализацию.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Офис министра цифровых технологий Клары Шаппаз сообщил изданию, что рассматривает возможность классификации таких сайтов, как Bluesky, Mastodon и Reddit, как порнографических платформ.

Это обяжет их ввести строгую проверку возраста в соответствии с новыми французскими правилами, вступившими в силу в субботу, 7 июня.

"Наш приоритет – проверка возраста на любой платформе, которая распространяет или позволяет обмен порнографическим контентом", – говорится в электронном письме из офиса Шаппаз.

Невыполнение этих требований может привести к штрафам, исключению сайтов из результатов поисковых систем или их полной блокировке.

Стоит отметить, что недавно Шаппаз заявила, что платформа X, которая принадлежит Илону Маску, находится на грани получения такого статуса.

Обратим внимание, что президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 10 июня, заявил, что хочет запретить социальные сети для детей до 15 лет во Франции "в течение ближайших месяцев".

Причиной стало убийство 31-летней школьной помощницы 10 июня в Ножане.