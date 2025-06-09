ЗМІ: Франція може визнати X порноплатформою та зобов’язати перевіряти вік користувачів

Французький уряд розглядає можливість визнання платформи соціальних мереж X Ілона Маска порнографічною та впровадження суворих вимог щодо перевірки віку.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Визнання популярної соцмережі порнографічною платформою фактично може заборонити дітям доступ, якщо вона не обмежить поширення контенту для дорослих.

"(Платформа) X ще з 2024 року заявляє, що допускає розповсюдження порнографічного контенту. Відповідно, її слід розглядати як таку", – повідомили в офісі міністерки цифрових технологій Клари Шаппаз.

Її команда отримала завдання "вивчити можливість внесення X до указу щодо порносайтів, які зобов’язані перевіряти вік своїх користувачів".

Це підтвердження прозвучало після виступу Шаппаз на французькому телешоу, де вона заявила, що X невдовзі отримає "ті самі гарненькі папірці, що й YouPorn", які зобов’язують або заборонити контент для дорослих, або впровадити перевірку віку.

Порнографічні платформи, що надають контент у Франції, повинні впровадити механізми перевірки віку з остаточним терміном до 7 червня, хоча деякі з них протестують.

У разі невиконання сайтам загрожують штрафи, виключення з пошукових систем або повне блокування.

Ще влітку 2024 року Європейська комісія офіційно оголосила попередження соцмережі X через недостатню протидію дезінформації та незаконному контенту, що може тягти за собою штрафи.

У квітні ЗМІ писали, що регуляторні органи Європейського Союзу готують серйозні санкції проти платформи соціальних мереж X за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією на літо 2025 року.