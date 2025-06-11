ЗМІ: США відмовляють держави від участі в конференції ООН щодо утворення Палестини

Адміністрація Дональда Трампа закликає уряди країн світу не брати участь у конференції ООН, яка буде присвячена потенціалу вирішенню конфлікту між Ізраїлем і Палестиною на основі двох держав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters із посиланням на дипломатичну ноту США.

У ноті, надісланій США у вівторок, учасників конференції ООН застерігають від "антиізраїльських заходів", які Штати розглядатимуть як такі, що суперечать їхнім зовнішньополітичним інтересам.

"Ми закликаємо уряди не брати участі в конференції, яку ми вважаємо контрпродуктивною для поточних зусиль, спрямованих на припинення війни в Газі та звільнення заручників", – йдеться в документі, який цитує Reuters.

Там також ідеться, що США виступають проти одностороннього визначення "гіпотетичної Палестинської держави" і "непрямої підтримки конференцією потенційних дій, зокрема бойкоту та санкцій проти Ізраїлю".

Крок США прямо суперечить дипломатичним зусиллям двох їхніх близьких союзників – Франції та Саудівської Аравії.

Вони спільно організовують наступного тижня в Нью-Йорку зустріч, мета якої – визначити потенційні умови для створення Палестинської держави, гарантуючи при цьому безпеку Ізраїлю.

Раніше французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявляв, що Франція "сповнена рішучості" визнати Палестинську державу, але не зробить цього самостійно.