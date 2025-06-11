СМИ: США отговаривают страны от участия в конференции ООН по созданию Палестины

Администрация Дональда Трампа призывает правительства стран мира не участвовать в конференции ООН, которая будет посвящена потенциалу разрешения конфликта между Израилем и Палестиной на основе двух государств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатическую ноту США.

В ноте, направленной США во вторник, участников конференции ООН предостерегают от "антиизраильских мер", которые Штаты будут рассматривать как противоречащие их внешнеполитическим интересам.

"Мы призываем правительства не участвовать в конференции, которую мы считаем контрпродуктивной для текущих усилий, направленных на прекращение войны в Газе и освобождение заложников", – говорится в документе, который цитирует Reuters.

Там также говорится, что США выступают против одностороннего определения "гипотетического Палестинского государства" и "непрямой поддержки конференцией потенциальных действий, в частности бойкота и санкций против Израиля".

Шаг США прямо противоречит дипломатическим усилиям двух их близких союзников – Франции и Саудовской Аравии.

Они совместно организуют на следующей неделе в Нью-Йорке встречу, цель которой – определить потенциальные условия для создания Палестинского государства, гарантируя при этом безопасность Израиля.

Ранее французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявлял, что Франция "полна решимости" признать Палестинское государство, но не сделает этого самостоятельно.