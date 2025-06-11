Туск не виключає тимчасового контролю на кордоні з Німеччиною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна ще цього літа може запровадити тимчасовий контроль на кордоні Німеччиною.

Про це він сказав, відповідаючи на питання депутатів у Сеймі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Туск повідомив, що не вагатиметься прийняти рішення про введення тимчасового контролю також на кордоні з Німеччиною.

"Дуже ймовірно, що ще цього літа ми введемо такі часткові перевірки на кордоні з Німеччиною", – сказав він.

Як він зазначив, він також попередив новий уряд канцлера Фрідріха Мерца, що Польща буде дуже ретельно контролювати "кожен спробу переправлення до Польщі будь-якого мігранта".

"І тому, зокрема, сьогодні таких повернень з Німеччини до Польщі на чверть менше, ніж за ваших часів", – сказав він, звертаючись до депутатів нині опозиційної "Права і справедливості".

Німеччина минулого місяця запровадила більш суворий контроль на кордонах і негайне відхилення заяв про надання притулку.

10 червня на ключовій трасі з Польщі до Берліна та низці інших транскордонних доріг виникли 10-кілометрові затори, що частково пов’язано з прикордонним контролем у Німеччині.