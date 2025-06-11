Туск не исключает временного контроля на границе с Германией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна еще этим летом может ввести временный контроль на границе с Германией.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов в Сейме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Туск сообщил, что не будет колебаться принять решение о введении временного контроля также на границе с Германией.

"Очень вероятно, что еще этим летом мы введем такие частичные проверки на границе с Германией", – сказал он.

Как он отметил, он также предупредил новое правительство канцлера Фридриха Мерца, что Польша будет очень тщательно контролировать "каждую попытку переправки в Польшу любого мигранта".

"И поэтому, в частности, сегодня таких возвращений из Германии в Польшу на четверть меньше, чем в ваши времена", – сказал он, обращаясь к депутатам ныне оппозиционной "Права и справедливости".

Германия в прошлом месяце ввела более строгий контроль на границах и немедленное отклонение заявлений о предоставлении убежища.

10 июня на ключевой трассе из Польши в Берлин и ряде других трансграничных дорог возникли 10-километровые пробки, что частично связано с пограничным контролем в Германии.