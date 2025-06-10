На кордоні Польщі з Німеччиною виникли 10-кілометрові затори
На ключовій трасі з Польщі до Берліна та низці інших транскордонних доріг виникли 10-кілометрові затори, що частково пов’язано з прикордонним контролем у Німеччині.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Найбільший затор утворився на трасі A2 у напрямку до Берліна, на відтинку перед кордоном його довжина сягає 15 км.
Ускладнено рух і на прилеглій дорозі, а також на мосту через Одру.
На трасі A4 у Нижньосілезькому воєводстві довжина прикордонного затору сягає 10 км. Проблеми спостерігаються і на інших транскордонних шляхах.
Затори спровокувало поєднання двох факторів – більша кількість транспорту після довгих вихідних (понеділок був вихідним днем), а також прикордонними перевірками з німецького боку.
Німеччина запровадила прикордонні перевірки на кордонах з метою боротьби з нелегальною міграцією та торгівлею людьми. Це рішення було ухвалене через різке зростання кількості заяв на притулок, декілька інцидентів із нападами, скоєними людьми міграційного походження, а також через зростання популярності ультраправих сил, які спекулюють на цій тематиці.
Нагадаємо, у німецькій поліції скаржаться, що не зможуть довго працювати у посиленому режимі для забезпечення прикордонного контролю.
Також адміністративний суд Берліна постановив, що розвертати на кордоні шукачів притулку, які подали відповідну заяву, незаконно.