На кордоні Польщі з Німеччиною виникли 10-кілометрові затори

На ключовій трасі з Польщі до Берліна та низці інших транскордонних доріг виникли 10-кілометрові затори, що частково пов’язано з прикордонним контролем у Німеччині.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Найбільший затор утворився на трасі A2 у напрямку до Берліна, на відтинку перед кордоном його довжина сягає 15 км.

Ускладнено рух і на прилеглій дорозі, а також на мосту через Одру.

На трасі A4 у Нижньосілезькому воєводстві довжина прикордонного затору сягає 10 км. Проблеми спостерігаються і на інших транскордонних шляхах.

Затори спровокувало поєднання двох факторів – більша кількість транспорту після довгих вихідних (понеділок був вихідним днем), а також прикордонними перевірками з німецького боку.

Німеччина запровадила прикордонні перевірки на кордонах з метою боротьби з нелегальною міграцією та торгівлею людьми. Це рішення було ухвалене через різке зростання кількості заяв на притулок, декілька інцидентів із нападами, скоєними людьми міграційного походження, а також через зростання популярності ультраправих сил, які спекулюють на цій тематиці.

Нагадаємо, у німецькій поліції скаржаться, що не зможуть довго працювати у посиленому режимі для забезпечення прикордонного контролю.

Також адміністративний суд Берліна постановив, що розвертати на кордоні шукачів притулку, які подали відповідну заяву, незаконно.