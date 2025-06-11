Польща на рівні ЄС будує більшість для обмеження безвізу з Грузією

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна на рівні ЄС хоче домогтися обмеження або призупинення безвізового режиму з Грузією.

Про це він сказав, відповідаючи на питання депутатів у Сеймі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Прем'єр-міністр повідомив, що на рівні ЄС Польща формує необхідну більшість для обмеження або призупинення безвізового режиму, зокрема з Грузією.

Він додав, що хоча усвідомлює, що третина грузинського населення – це люди, які "дуже хотіли б поділяти наші цінності", він є "рішучим прихильником" обмеження безвізового режиму з країнами, які не дотримуються визначених стандартів.

Нагадаємо, 27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення щодо припинення дії безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів.

Словаччина та Угорщина виступили проти, проте це не вплинуло на результат, оскільки для ухвалення рішення потрібна лише кваліфікована більшість.

Призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії є радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. А за ними безвіз діятиме і далі.

Раніше глава МЗС Грузії розкритикувала ці символічні санкції.

Водночас у ЄС діє механізм призупинення безвізових режимів. Він передбачає п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції, п’ята причина – відкат у проведенні реформ.