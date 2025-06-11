Польша на уровне ЕС строит большинство для ограничения безвиза с Грузией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна на уровне ЕС хочет договориться об ограничении или приостановлении безвизового режима с Грузией.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов в Сейме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Премьер-министр сообщил, что на уровне ЕС Польша формирует необходимое большинство для ограничения или приостановления безвизового режима, в частности с Грузией.

Он добавил, что хотя осознает, что треть грузинского населения – это люди, которые "очень хотели бы разделять наши ценности", он является "решительным сторонником" ограничения безвизового режима со странами, которые не придерживаются определенных стандартов.

Напомним, 27 января министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о прекращении действия безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов.

Словакия и Венгрия выступили против, однако это не повлияло на результат, поскольку для принятия решения требуется лишь квалифицированное большинство.

Приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии является скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. А по ним безвиз будет действовать и дальше.

Ранее глава МИД Грузии раскритиковала эти символические санкции.

В то же время в ЕС действует механизм приостановления безвизовых режимов. Он предусматривает пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции, пятая причина – откат в проведении реформ.