Франція засудила ядерну ескалацію з боку Ірану після критики від МАГАТЕ

Міністерство закордонних справ Франції закликало Іран повернутись до виконання зобовʼязань щодо атомної енергії після того, як у МАГАТЕ вперше звинуватили країну в їхньому порушенні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер заявив речник французького МЗС Крістоф Лемуан.

За словами Лемуана, Париж засуджує "навмисне прагнення Ірану до ескалації ядерної напруженості" і закликає її повернутися за стіл переговорів щодо ядерної програми.

Заява речника зовнішньополітичного відомства Франції пролунала після рішення Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) визнати порушення зобовʼязань щодо ядерної енергетики з боку Ірану.

У резолюції, схваленій 19 з 35 членів Ради керуючих МАГАТЕ, Іран звинувачують у численних порушеннях зобовʼязань розкрити інформацію про заходи, повʼязані з ядерною енергетикою.

Там також вказується, що Іран збільшує запаси збагаченого урану, який може зокрема бути використаний для виробництва ядерної зброї. Таке рішення стало першим за останні 20 років у МАГАТЕ.

Прогнозовано Іран засудив дії ініціаторів резолюції – США, Великої Британії, Німеччини та Франції, а також саму резолюцію Ради керуючих як "політичну" і в посилення ескалації заявив, що відкриє новий завод зі збагачення урану.

Дії МАГАТЕ відбуваються на тлі переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми останнього, метою яких є недопущення того, аби Тегеран отримав ядерну зброю.

Однак на початку цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що все менше вірить у досягнення угоди.

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