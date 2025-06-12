Франция осудила ядерную эскалацию со стороны Ирана после критики со стороны МАГАТЭ

Министерство иностранных дел Франции призвало Иран вернуться к выполнению обязательств по атомной энергии после того, как в МАГАТЭ впервые обвинили страну в их нарушении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг заявил спикер французского МИД Кристоф Лемуан.

По словам Лемуана, Париж осуждает "намеренное стремление Ирана к эскалации ядерной напряженности" и призывает его вернуться за стол переговоров по ядерной программе.

Заявление представителя внешнеполитического ведомства Франции прозвучало после решения Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признать нарушение обязательств в области ядерной энергетики со стороны Ирана.

В резолюции, одобренной 19 из 35 членов Совета управляющих МАГАТЭ, Иран обвиняется в многочисленных нарушениях обязательств раскрыть информацию о мерах, связанных с ядерной энергетикой.

Там также указывается, что Иран увеличивает запасы обогащенного урана, который может в частности быть использован для производства ядерного оружия. Такое решение стало первым за последние 20 лет в МАГАТЭ.

Как и ожидалось, Иран осудил действия инициаторов резолюции – США, Великобритании, Германии и Франции, а также саму резолюцию Совета управляющих как "политическую" и в ответ на усиление эскалации заявил, что откроет новый завод по обогащению урана.

Действия МАГАТЭ происходят на фоне переговоров между США и Ираном по ядерной программе последнего, целью которых является недопущение того, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.

Однако в начале этой недели президент США Дональд Трамп заявил, что все меньше верит в достижение соглашения.

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