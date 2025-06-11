Трамп "дедалі менше впевнений" щодо ядерної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що він менш упевнений у тому, що Іран погодиться припинити збагачення урану в рамках ядерної угоди з Вашингтоном.

Про це він заявив у подкасті Pod Force One, оприлюдненому в середу, 11 червня, пише "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи вважає він, що зможе змусити Іран погодитися на згортання своєї ядерної програми, Трамп відповів, що не знає.

"Я не знаю. Я так думав, але зараз дедалі менше впевнений у цьому", – визнав американський лідер.

Трамп також зазначив, що іранці, схоже, затягують процес.

"Я менш упевнений зараз, ніж був кілька місяців тому. Щось з ними сталося, я набагато менш впевнений у тому, що угоди буде досягнуто", – сказав він.

Американський лідер повторив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю – незалежно від того, чи буде досягнута угода.

"Але це було б краще зробити без війни, без смертей, значно краще. Та я не бачу в них такого ж рівня ентузіазму щодо укладення угоди", – додав Трамп.

Зазначимо, 9 червня Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої сказав, що шанс на досягнення ядерної угоди з Іраном є і тому він не хоче застосовувати військові методи.

Розмова між Трампом і Нетаньягу відбулася за кілька днів до закінчення двомісячного терміну, який Трамп дав Ірану на досягнення угоди.

Іранські офіційні особи завершують підготовку своєї відповіді на пропозицію США щодо ядерної угоди і, як очікується, цього тижня виступлять з офіційним відхиленням.