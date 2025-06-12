Зеленський на саміті G7 хоче з'ясувати у Трампа, чи запровадить він санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський очікує на розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на саміті G7, і сподівається з’ясувати у нього, наскільки близькою є перспектива ухвалення нових санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву українського президента наводить "Укрінформ".

Зеленський зазначив, що кінцеве рішення щодо нових санкцій проти РФ лишається за Трампом.

"Сподіваюся, що навіть якщо до того моменту відповідні рішення (щодо санкцій. – Ред.) ще не будуть ухвалені, мені вдасться досягти принаймні розуміння того, наскільки ми близькі до цього рішення", – сказав він.

За словами українського президента, важливо, що відбувається координація з країнами Європейського Союзу та узгодження схожих позицій щодо санкційних пакетів. Як вважає Зеленський, це вже є кроком уперед.

Саміт лідерів G7 відбудеться 15-17 червня. Раніше Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт.

Своєю чергою в Офісі українського президента сподіваються організувати зустріч між Зеленським і Трампом.