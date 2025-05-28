Зеленський візьме участь у саміті G7

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт G7.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"G7: мене запросив прем’єр-міністр (Канади Марк. – Ред.) Карні. Він головуючий. І я буду. Що стосується ЄС, я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів", – розповів Зеленський.

Щодо саміту НАТО, то, за словами президента, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що "вони б дуже хотіли, щоб Україна була" (присутня на саміті. – Ред.).

"А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, залишається невідомим, чи запросять Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі в червні, однак, ймовірно, президент України буде присутній на форумі оборонної промисловості, який у НАТО організовують паралельно.

Міністр оборони Нідерландів, які приймають червневий саміт лідерів НАТО, розповів, що його країна шукає можливості включити президента Зеленського до програми гаазького саміту.

Також стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту – ймовірно, без згадки України.