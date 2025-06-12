Зеленский на саммите G7 хочет выяснить у Трампа, введет ли он санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G7 и надеется выяснить у него, насколько близка перспектива принятия новых санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление украинского президента приводит "Укринформ".

Зеленский отметил, что окончательное решение о новых санкциях против РФ остается за Трампом.

"Надеюсь, что даже если к тому моменту соответствующие решения (о санкциях. – Ред.) еще не будут приняты, мне удастся достичь хотя бы понимания того, насколько мы близки к этому решению", – сказал он.

По словам украинского президента, важно, что происходит координация со странами Европейского Союза и согласование схожих позиций по санкционным пакетам. Как считает Зеленский, это уже шаг вперед.

Саммит лидеров G7 состоится 15-17 июня. Ранее Зеленский подтвердил, что получил приглашение на саммит.

В свою очередь в Офисе украинского президента надеются организовать встречу между Зеленским и Трампом.