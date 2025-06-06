У Зеленського розраховують на його зустріч із Трампом на полях саміту G7

В Офісі президента України сподіваються організувати зустріч Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту Групи семи 15-17 червня.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це сказав керівник ОП Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

Єрмак розкрив, що візит до США української делегації на чолі з першою віцепрем’єркою Юлією Свириденко мав на меті у тому числі підготовку можливої зустрічі Зеленського і Трампа під час саміту Групи семи у Канаді.

"Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови", – сказав Андрій Єрмак.

Попередня зустріч Зеленського і Трампа відбулася у Ватикані 26 квітня, коли десятки світових лідерів прибули на похорон Папи Римського Франциска.

Також він розповів, що українська делегація зустрілася приблизно з половиною членів Сенату й очільниками ключових комітетів обох палат Конгресу США, пояснюючи позицію України щодо війни і санкцій проти РФ.

За його словами, у Конгресі "є чітке розуміння" необхідності підтримки України.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт G7.

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