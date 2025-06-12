У Фінляндії розповіли деталі травневого порушення повітряного простору літаками РФ

Прикордонна охорона Фінляндії оприлюднила додаткову інформацію про порушення повітряного простору російськими літаками, яке сталося в травні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні фінських прикордонників.

23 травня стало відомо, що Фінляндія проводить розслідування у звʼязку з можливим порушенням її повітряного простору двома військовими літаками Росії.

Перевірка показала, що російські літаки вторглися в повітряний простір на відстань близько одного кілометра. Порушення тривало близько двох хвилин.

Розслідування не виявило причин порушення повітряного простору.

Прикордонники вказали, що погодні умови в цей час були хорошими.

Прикордонна охорона пропонує прокурору обмежити досудове розслідування, оскільки особи льотчиків не можуть бути встановлені і їх неможливо допитати.

10 червня Міноборони Фінляндії заявило про ще одне ймовірне порушення повітряного простору країни російським літаком.

Через це до МЗС країни викликали тимчасового повіреного у справах Росії.