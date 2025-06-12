У Фінляндії розповіли деталі травневого порушення повітряного простору літаками РФ
Прикордонна охорона Фінляндії оприлюднила додаткову інформацію про порушення повітряного простору російськими літаками, яке сталося в травні.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні фінських прикордонників.
23 травня стало відомо, що Фінляндія проводить розслідування у звʼязку з можливим порушенням її повітряного простору двома військовими літаками Росії.
Перевірка показала, що російські літаки вторглися в повітряний простір на відстань близько одного кілометра. Порушення тривало близько двох хвилин.
Розслідування не виявило причин порушення повітряного простору.
Прикордонники вказали, що погодні умови в цей час були хорошими.
Прикордонна охорона пропонує прокурору обмежити досудове розслідування, оскільки особи льотчиків не можуть бути встановлені і їх неможливо допитати.
10 червня Міноборони Фінляндії заявило про ще одне ймовірне порушення повітряного простору країни російським літаком.
Через це до МЗС країни викликали тимчасового повіреного у справах Росії.