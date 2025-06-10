Фінляндія підозрює російський літак у порушенні повітряного простору

Міноборони Фінляндії заявило про ймовірне порушення повітряного простору країни російським літаком.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Фінляндії, передає "Європейська правда".

Російський військовий літак підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу Порвоо в другій половині дня 10 червня 2025 року.

"Розслідування підозри в порушенні повітряного простору розпочато негайно", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Прикордонна служба розслідує цей випадок і надасть додаткову інформацію в міру просування розслідування.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії для пояснень у зв'язку з порушенням повітряного простору російськими літаками 23 травня.

Хяккянен тоді заявив, що активність Росії в Балтійському морі явно зросла, що підвищує напруженість у регіоні.