Фінляндія викликала представника РФ через ймовірне порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з порушенням повітряного простору країни.

Про це фінському суспільному мовнику Yle повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ країни, пише "Європейська правда".

Зустріч запланована на 11 червня, однак подробиці поки що не розголошують. Тимчасовий повірений є заступником посла та виконує його обов’язки у разі відсутності посла.

Інцидент стався у вівторок, 10 червня, після обіду: російський літак, імовірно, увійшов у повітряний простір Фінляндії над морем біля узбережжя міста Порвоо.

Розслідуванням випадку займається Прикордонна служба Фінляндії.

Це не перший подібний інцидент у регіоні. Фінська влада неодноразово заявляла про свою готовність рішуче реагувати на будь-які порушення свого суверенітету.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії для пояснень у зв'язку з порушенням повітряного простору російськими літаками 23 травня.

Міністр оборони Антті Хяккянен тоді заявив, що активність Росії в Балтійському морі явно зросла, що підвищує напруженість у регіоні.