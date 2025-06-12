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В Финляндии рассказали детали майского нарушения воздушного пространства самолетами РФ

Новости — Четверг, 12 июня 2025, 17:37 — Иванна Костина

Пограничная охрана Финляндии обнародовала дополнительную информацию о нарушении воздушного пространства российскими самолетами, которое произошло в мае.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении финских пограничников.

23 мая стало известно, что Финляндия проводит расследование в связи с возможным нарушением ее воздушного пространства двумя военными самолетами России.

Проверка показала, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство на расстояние около одного километра. Нарушение продолжалось около двух минут.

Расследование не выявило причин нарушения воздушного пространства.

Пограничники указали, что погодные условия в это время были хорошими.

Пограничная охрана предлагает прокурору ограничить досудебное расследование, поскольку личности летчиков не могут быть установлены и их невозможно допросить.

10 июня Минобороны Финляндии заявило о еще одном вероятном нарушении воздушного пространства страны российским самолетом.

В связи с этим в МИД страны вызвали временного поверенного в делах России.

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Финляндия
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