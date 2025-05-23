Фінляндія заявила, що російські літаки могли порушити її повітряний простір

Фінляндія проводить розслідування у звʼязку з можливим порушенням її повітряного простору двома військовими літаками Росії.

Про це ввечері 23 травня заявило Міністерство оборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

За даними фінського оборонного відомства, повітряний простір країни міг бути порушений у районі південного міста Порвоо, що за 130 кілометрів від кордону з Росією, в першій половині дня у пʼятницю.

"Ми серйозно ставимося до підозри про порушення кордону і ведемо розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Це чергова заява західних держав про порушення російськими літаками їхнього повітряного простору.

Минулого тижня винищувачі, які виконують місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Напередодні польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.