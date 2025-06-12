У Хорватії ексміністерку, відповідальну за фонди ЄС, засудили за корупцію

Суд у Загребі визнав колишню міністерку регіонального розвитку та фондів ЄС винним у зловживанні владою і торгівлею впливом та покарав двома роками позбавлення волі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в четвер заявила Європейська прокуратура, що розслідувала цю справу.

Слідство встановило, що ексміністерка у 2017 році вплинула на тендер, аби забезпечити перемогу в ньому наперед визначеному підприємцю, попри завищену ціну в 1,7 мільйона євро.

Хоча пізніше тендер скасували через порушення, урядовиця продовжила сприяти укладанню контракту із компаніями підприємця. Це призвело до збитків бюджету ЄС в 1 млн євро і бюджету Хорватії у майже 300 тисяч євро.

Європейська прокуратура не уточнює імені фігурантки справи, але, за даними хорватських ЗМІ, ідеться про Габріелу Жалац. Вона позбулась посади у межах масштабної перестановки в уряді Хорватії у 2019 році.

У справі, окрім колишньої міністерки уряду Хорватії, фігурували ексдиректор Центрального агентства з фінансів та контрактів та двоє власників підприємств. Їм інкримінували зловживання впливом, службовим становищем та повноваженнями.

Жалац у четвер засудили до двох років позбавлення волі. Вирок зменшили через визнання вини і сплату часткової компенсації у 200 тисяч євро, уточнює Європейська прокуратура.

Кримінальне провадження проти трьох інших обвинувачених ще триває.

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