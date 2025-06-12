В Хорватии экс-министр, ответственная за фонды ЕС, осуждена за коррупцию

Суд в Загребе признал бывшего министра регионального развития и фондов ЕС виновным в злоупотреблении властью и торговлей влиянием и наказал двумя годами лишения свободы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг заявила Европейская прокуратура, которая расследовала это дело.

Следствие установило, что экс-министр в 2017 году повлияла на тендер, чтобы обеспечить победу в нем заранее определенному предпринимателю, несмотря на завышенную цену в 1,7 миллиона евро.

Хотя позже тендер отменили из-за нарушений, чиновница продолжила содействовать заключению контракта с компаниями предпринимателя. Это привело к убыткам бюджета ЕС в 1 млн евро и бюджета Хорватии в почти 300 тысяч евро.

Европейская прокуратура не уточняет имя фигурантки дела, но, по данным хорватских СМИ, речь идет о Габриэле Жалац. Она лишилась должности в рамках масштабной перестановки в правительстве Хорватии в 2019 году.

В деле, кроме бывшей министра правительства Хорватии, фигурировали экс-директор Центрального агентства по финансам и контрактам и двое владельцев предприятий. Им инкриминировали злоупотребление влиянием, служебным положением и полномочиями.

Жалац в четверг приговорили к двум годам лишения свободы. Приговор смягчили из-за признания вины и выплаты частичной компенсации в размере 200 тысяч евро, уточняет Европейская прокуратура.

Уголовное производство против трех других обвиняемых еще продолжается.

Читайте также, как борьба с коррупцией может ускорить вступление в ЕС и что должна делать Украина.