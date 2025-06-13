Туреччина різко розкритикувала Ізраїль за удари по Ірану

Туреччина засудила удари Ізраїлю по об’єктах Ірану та назвала це "загостренням ситуації в регіоні".

Про це йдеться у заяві керівної в Туреччині Партії справедливості та розвитку (ПСР), яку речник партії Омер Челік оприлюднив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 13 червня, Челік заявив, що "Ізраїль вчинив ще одну жорстоку й варварську атаку, додавши її до низки ударів, які підпалили весь регіон".

"Ми рішуче засуджуємо цю незаконну атаку. Вона не має жодної легітимності чи виправдання – це акт варварської агресії. Увесь світ має дослухатися до попереджень нашого президента щодо наслідків геноцидної політики уряду Нетаньягу" – йдеться у заяві.

У Туреччині заявили, що попри зростання міжнародного тиску на Ізраїль через його дії в секторі Гази країна "розпочала новий напад, щоб відвернути увагу від цих геноцидних дій".

"Атака Ізраїлю, здійснена в той час, коли тривають переговори між США та Іраном, ще раз доводить, що Ізраїль виступає проти будь-яких дипломатичних зусиль", – додали у керівній партії Туреччини.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув зокрема головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятолла Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Туреччина та Ізраїль мають напружені дипломатичні відносини з моменту початку ізраїльських атак на сектор Гази 2023 року.

Зокрема, турецький президент Ердоган заявляв, що військові операції Ізраїлю на палестинських територіях і в Лівані можуть незабаром поширитись на Туреччину. Також він просив Аллаха знищити Ізраїль.

Ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар розкритикував президента Ердогана після цього.