Турция резко раскритиковала Израиль за удары по Ирану

Турция осудила удары Израиля по объектам Ирана и назвала это "обострением ситуации в регионе".

Об этом говорится в заявлении правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), которое представитель партии Омер Челик обнародовал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В пятницу, 13 июня, Челик заявил, что "Израиль совершил еще одну жестокую и варварскую атаку, добавив ее к ряду ударов, которые подожгли весь регион".

"Мы решительно осуждаем эту незаконную атаку. Она не имеет никакой легитимности или оправдания – это акт варварской агрессии. Весь мир должен прислушаться к предупреждениям нашего президента о последствиях геноцидной политики правительства Нетаньяху", – говорится в заявлении.

В Турции заявили, что несмотря на рост международного давления на Израиль из-за его действий в секторе Газы – страна "начала новое нападение, чтобы отвлечь внимание от этих геноцидных действий".

"Атака Израиля, осуществленная в то время, когда продолжаются переговоры между США и Ираном, еще раз доказывает, что Израиль выступает против любых дипломатических усилий", – добавили в правящей партии Турции.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб в частности главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.

Турция и Израиль имеют напряженные дипломатические отношения с момента начала израильских атак на сектор Газы в 2023 году.

В частности, турецкий президент Эрдоган заявлял, что военные операции Израиля на палестинских территориях и в Ливане могут вскоре распространиться на Турцию. Также он просил Аллаха уничтожить Израиль.

Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар раскритиковал президента Эрдогана после этого.