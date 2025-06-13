В Іспанії, Португалії та Італії пройдуть скоординовані протести проти надмірного туризму
Активісти, які виступають проти надмірного туризму, планують на неділю скоординовані протести в Іспанії, Португалії та Італії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
В країнах Південної Європи зростає обурення проти надмірного туризму, оскільки місцеві мешканці впевнені, що він позбавляє їх доступного житла, підвищує вартість проживання і призводить до заторів у містах.
Протести заплановані в Барселоні та семи інших іспанських містах, включаючи Гранаду, Пальму та Ібіцу.
Також вони охоплять столицю Португалії Лісабон та італійські міста Венеція, Генуя, Палермо, Мілан і Неаполь.
Організатори повідомили Reuters, що вони хотіли б розвинути минулорічні протести по всій Іспанії, організувавши скоординований день дій.
Демонстрантів закликали принести на акцію протесту в Барселоні водяні пістолети після того, як минулого року групи людей обливали туристів під час протесту.
Джерело в регіональній поліції Каталонії заявило, що поліція гарантуватиме право на протест і право громадян на вільне пересування, але відмовилося від подальших коментарів.
Протест у Венеції, схоже, буде більш стриманим: один з організаторів заявив, що його учасники вивісять банери в двох місцях, щоб засудити вплив надмірного туризму.
Іспанія, яка в 2024 році прийняла рекордну кількість туристів, очікує ще більше відвідувачів цього року.
В Іспанії раніше відбулося кілька протестів проти надмірного туризму в інших популярних курортних місцях – зокрема на Майорці, в Барселоні та Малазі.