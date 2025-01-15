В Іспанії у 2024 році зафіксували рекордну кількість туристів

Протягом 2024 року Іспанію, за оцінками тамтешньої влади, відвідали 94 мільйони іноземців, що є найбільшим показником за всю історію спостережень.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив міністр промисловості й туризму Іспанії Жорді Ереу на пресконференції в середу, 15 січня.

Міністр оголосив, що 2024 рік, за останніми даними, стане найкращим роком для туризму в Іспанії з моменту початку спостережень.

Згідно з прогнозними розрахунками державного туристичного агентства Іспанії Turespaña, протягом минулого року витрати туристів у країні зросли на приблизно 16% у порівнянні з роком раніше, до 126 мільярдів євро.

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Тим часом кількість міжнародних відвідувачів в Іспанії, за оцінками Turespaña, досягла 94 мільйонів – на 10% більше, ніж у 2023 році.

За словами Ереу, ці дані підтверджують, що Іспанія "рухається до якіснішої та диверсифікованої моделі туризму".

Рекордні показники відвідуваності Іспанії туристами вже фіксувались протягом літа 2024 року, коли в країні побували майже 22 мільйони відвідувачів.

Але на цьому тлі іспанці все більше обурені засиллям іноземців у популярних курортних місцях, зокрема Барселоні й Малазі, а також на Канарських і Балеарських островах.

З огляду на це іспанський уряд націлився на туристичні квартири, які вже давно звинувачують у скороченні орендної пропозиції і витісненні місцевих жителів з ринку.