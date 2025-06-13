В Испании, Португалии и Италии пройдут скоординированные протесты против чрезмерного туризма

Активисты, выступающие против чрезмерного туризма, планируют на воскресенье скоординированные протесты в Испании, Португалии и Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В странах Южной Европы растет возмущение против чрезмерного туризма, поскольку местные жители уверены, что он лишает их доступного жилья, повышает стоимость проживания и приводит к пробкам в городах.

Протесты запланированы в Барселоне и семи других испанских городах, включая Гранаду, Пальму и Ибицу.

Также они охватят столицу Португалии Лиссабон и итальянские города Венеция, Генуя, Палермо, Милан и Неаполь.

Организаторы сообщили Reuters, что они хотели бы развить прошлогодние протесты по всей Испании, организовав скоординированный день действий.

Демонстрантов призвали принести на акцию протеста в Барселоне водяные пистолеты после того, как в прошлом году группы людей обливали туристов во время протеста.

Источник в региональной полиции Каталонии заявил, что полиция будет гарантировать право на протест и право граждан на свободное передвижение, но отказался от дальнейших комментариев.

Протест в Венеции, похоже, будет более сдержанным: один из организаторов заявил, что его участники вывесят баннеры в двух местах, чтобы осудить влияние чрезмерного туризма.

Испания, которая в 2024 году приняла рекордное количество туристов, ожидает еще больше посетителей в этом году.

В Испании ранее прошли несколько протестов против чрезмерного туризма в других популярных курортных местах – в частности на Майорке, в Барселоне и Малаге.