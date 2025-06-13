В Испании, Португалии и Италии пройдут скоординированные протесты против чрезмерного туризма
Активисты, выступающие против чрезмерного туризма, планируют на воскресенье скоординированные протесты в Испании, Португалии и Италии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В странах Южной Европы растет возмущение против чрезмерного туризма, поскольку местные жители уверены, что он лишает их доступного жилья, повышает стоимость проживания и приводит к пробкам в городах.
Протесты запланированы в Барселоне и семи других испанских городах, включая Гранаду, Пальму и Ибицу.
Также они охватят столицу Португалии Лиссабон и итальянские города Венеция, Генуя, Палермо, Милан и Неаполь.
Организаторы сообщили Reuters, что они хотели бы развить прошлогодние протесты по всей Испании, организовав скоординированный день действий.
Демонстрантов призвали принести на акцию протеста в Барселоне водяные пистолеты после того, как в прошлом году группы людей обливали туристов во время протеста.
Источник в региональной полиции Каталонии заявил, что полиция будет гарантировать право на протест и право граждан на свободное передвижение, но отказался от дальнейших комментариев.
Протест в Венеции, похоже, будет более сдержанным: один из организаторов заявил, что его участники вывесят баннеры в двух местах, чтобы осудить влияние чрезмерного туризма.
Испания, которая в 2024 году приняла рекордное количество туристов, ожидает еще больше посетителей в этом году.
В Испании ранее прошли несколько протестов против чрезмерного туризма в других популярных курортных местах – в частности на Майорке, в Барселоне и Малаге.