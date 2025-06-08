У Чехії лідером рейтингів залишається популіська партія експрем’єра Бабіша

У Чехії, де восени пройдуть парламентські вибори, лідером рейтингів залишається популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша, хоч і дещо втратила підтримку.

Як повідомляє Novinky, пише "Європейська правда", таким виявився результат дослідження на замовлення CNN Prima News.

За поточними симпатіями виборців, найбільше голосів на парламентських виборах отримала би партія ANO – 30,1%. Це, водночас, на 1,5 пункти менше, порівняно з попереднім тижнем.

Блок "Разом", представником якого є чинний прем’єр Петр Фіала, отримує 22,3%, ультраправа партія SPD – 13,1% (обоє дещо наростили підтримку), STAN – 10,8%, Піратська партія – 6,2%, ліва партія "Досить!" – 5,5%. Інші політсили не долають прохідний бар’єр.

Парламентські вибори у Чехії пройдуть 3-4 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, на виборах до Європарламенту у Чехії у минулому році партія Бабіша виявилась переможцем, отримавши понад 26% голосів. Подальші місцеві вибори також показали зростання популярності ANO.

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