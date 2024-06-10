У Чехії перемогу на євровиборах здобула популістська партія експрем'єра Бабіша

Партія колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша виявилась переможцем виборів до Європарламенту у країні, отримавши понад 26% голосів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Політсила Бабіша ANO покращила результат, порівняно з виборами 2019 року, та зі своїми 26,1% отримає на один мандат більше – загалом сім.

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Блок "Разом", до якого входять Громадянська демократична партія (ODS), KDU-ČSL і TOP 09 – члени теперішньої керівної коаліції разом з "Піратською партією" – за результатами виборів отримає шість місць у Європарламенті, хоча сподівався на перемогу.

"Піратська партія" з 6,2% збереже свій єдиний мандат.

Блок "поміркованих євроскептиків" Písaha a Motoristé з 10.26% голосів отримує два мандати.

Лівий блок Stačilo! ("Досить!") набрав 9,56%.

Ліберали STAN отримали 8,7%, блок євроскептиків SPD a Trikolora – 5,73% і будуть мати по одному мандату.

Загалом 10 із 14 чеських євродепутатів, які вже є у Європарламенті, змогли переобратися.

Нагадаємо, у Франції президент Емманюель Макрон оголосив дострокові парламентські вибори після розгромної перемоги правопопулістів.

А у Фінляндії, навпаки, правопопулістські "Справжні фіни", які входять до урядової коаліції", отримали неочікувано поганий результат, а "Ліві" вражаюче наростили підтримку.

В цілому ж результат ультраправих на виборах Європарламенту виявився нижчим за прогнози.