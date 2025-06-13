В Чехии фаворит избирательных симпатий выступил против поддержки украинских беженцев

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, лидер партии ANO, которая лидирует перед осенними выборами, выступил против поддержки беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Бабиш не согласен с поддержкой беженцев из Украины и считает, что деньги следует предоставить чехам. В своей предвыборной риторике Бабиш таким образом значительно приблизился к SPD или Stačilo!, которые уже давно отказываются помогать гражданам Украины.

"Сначала они повысили налоги для чешских родителей, забрали пособия на детей, сократили льготы, а теперь, представьте себе, самый большой лицемер в правительстве Юречка придумывает декретный отпуск для украинских женщин! Вы правильно услышали! Не для наших женщин, а для украинских. Они забирают у чешских семей, но готовят новую систему для иностранцев", – сказал Бабиш.

"Итак, ничего для чешских матерей и все для украинцев", – добавил он.

По его словам, эта мера будет означать "меньше денег" для чешских семей. "Меньше для одиноких матерей, для малообеспеченных, для тех, кто не может работать! И самое главное – больше хаоса и более сложные правила", – утверждает председатель партии ANO.

Предложение, которое министр труда Мариан Юречка еще не подал в Палату депутатов и которое обсуждалось только в СМИ, касается лишь нескольких тысяч украинских женщин.

Утверждение Бабиша, что правительство Фиалы не дает чешским родителям "ничего", не соответствует действительности. Кабинет Петра Фиалы увеличил родительское пособие с 300 до 350 тысяч крон на три года на одного ребенка, а на нескольких детей – с 450 до 525 тысяч крон. Чехи, которые находятся в тяжелом финансовом положении, также могут подать заявку на получение льгот и пособий.

Зато украинцы, бежавшие в Чехию от войны, не имеют права на чешские социальные выплаты. Лица с низкими доходами могут подать заявку только на гуманитарную помощь для покрытия основных нужд. За первые пять месяцев она составляет 4470 крон в месяц для взрослого и 2480 крон для ребенка в возрасте до 6 лет.

"Вместо того, чтобы поддерживать чешских женщин, чтобы они рожали детей здесь, у себя дома, они хотят мотивировать иностранных женщин оставаться и рожать. Но мы четко заявляем, что беженцы должны вернуться домой, когда война закончится", – настаивает Бабиш. Он проигнорировал пожелания компаний, которые уже предупреждают, что не могут обойтись без украинцев, которые часто занимают низкооплачиваемые должности.

Всего в Чехии проживает более 572 000 украинцев, из которых почти 374 000 поселились в стране до полномасштабной войны. В первом квартале этого года благодаря украинцам государственный бюджет Чехии улучшился на 3,1 млрд крон.

Напомним, в Чехии, где осенью пройдут парламентские выборы, лидером рейтингов остается популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша, хотя и несколько потеряла поддержку.

На выборах в Европарламент в Чехии в прошлом году партия Бабиша оказалась победителем, получив более 26% голосов. Последующие местные выборы также показали рост популярности ANO.

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