У Польщі одіозному євродепутату-українофобу заборонили вхід до парламенту

Канцелярія Сейму Польщі заборонила вхід на свою територію євродепутату Гжегожу Брауну, який відзначився одіозними антиєвропейськими та антиукраїнськими витівками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Сейму.

Розпорядження голови польського парламенту Шимона Головні передбачає, що на час Сейму цього скликання Брауну заборонено входити до будівель законодавчого органу.

"Набрала чинності постанова, яка забороняє вхід і в'їзд на територію та вхід до будівель, що перебувають в управлінні Канцелярії Сейму, депутату Європейського парламенту Гжегожу Брауну", – йдеться в повідомленні.

Заборона була видана на підставі регламенту Сейму, який вказує, що "не дозволяється вхід і в'їзд на територію та вхід до будівель особам, які своєю поведінкою або зовнішнім виглядом порушують гідність Сейму або Сенату".

Браун відомий низкою провокації, в тому числі і антиукраїнськими інцидентами.

Європейський парламент зняв імунітет з Гжегожа Брауна щодо кількох розслідувань, у тому числі щодо гасіння ханукальних свічок у польському парламенті. Зняття імунітету відкрило шлях польській владі до судового переслідування політика.

Польська поліція, зокрема, займається справою про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській під час мітингу Брауна.

Також Гжегож Браун спалив прапор Європейського Союзу у Катовіце.