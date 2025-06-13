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В Польше одиозному евродепутату-украинофобу запретили вход в парламент

Новости — Пятница, 13 июня 2025, 21:46 — Олег Павлюк

Канцелярия Сейма Польши запретила вход на свою территорию евродепутату Гжегожу Брауну, который отличился одиозными антиевропейскими и антиукраинскими выходками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Сейма.

Распоряжение председателя польского парламента Шимона Головни предусматривает, что на время Сейма этого созыва Брауну запрещено входить в здания законодательного органа.

"Вступило в силу постановление, запрещающее вход и въезд на территорию и вход в здания, находящиеся в ведении Канцелярии Сейма, депутату Европейского парламента Гжегожу Брауну", – говорится в сообщении.

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Запрет был издан на основании регламента Сейма, который указывает, что "не допускается вход и въезд на территорию и вход в здания лицам, которые своим поведением или внешним видом нарушают достоинство Сейма или Сената".

Браун известен рядом провокаций, в том числе и антиукраинскими инцидентами.

Европейский парламент снял иммунитет с Гжегожа Брауна в отношении нескольких расследований, в том числе по поводу тушения ханукальных свечей в польском парламенте. Снятие иммунитета открыло путь польским властям к судебному преследованию политика.

Польская полиция, в частности, занимается делом о снятии украинского флага с здания городского совета в Белой Подляской во время митинга Брауна.

Также Гжегож Браун сжег флаг Европейского Союза в Катовице.

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