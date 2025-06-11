У Сеймі Польщі скандальний євродепутат знищив виставку, присвячену толерантності
Новини — Середа, 11 червня 2025, 16:59 —
Скандальний польський євродепутат Гжегож Браун знищив виставку в Сеймі, присвячену рівності та толерантності.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.
Після 15 години в холі Сейму пролунав гучний гуркіт. За мить – ще один. Виявилося, що Гжегож Браун розбив стенди виставки, присвяченої рівності та ЛГБТ-спільноті.
Охорона намагалася втрутитися, але марно.
Інцидент стався перед голосуванням за вотум довіри уряду. Репортеру RMF FM Кацперу Врублевському також вдалося записати цей інцидент.
Grzegorz Braun w Sejmie przed chwilą.@RMF24pl @Radio_RMF24 pic.twitter.com/A7DfLc9NXM– Kacper Wróblewski (@k_wroblewski93) June 11, 2025
Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів євродепутат Гжегож Браун з "Конфедерації Польської Корони" отримав 6,34% голосів, що забезпечило йому четверте місце. Це понад мільйон голосів виборців – точно 1 242 917.
Браун відомий низкою провокації, в тому числі і антиукраїнськими інцидентами.
Європейський парламент зняв імунітет з Гжегожа Брауна щодо кількох розслідувань, у тому числі щодо гасіння ханукальних свічок у польському парламенті. Зняття імунітету відкрило шлях польській владі до судового переслідування політика.
Польська поліція, зокрема, займається справою про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській під час мітингу Брауна.
Також Гжегож Браун спалив прапор Європейського Союзу у Катовіце.