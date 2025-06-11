У Сеймі Польщі скандальний євродепутат знищив виставку, присвячену толерантності

Скандальний польський євродепутат Гжегож Браун знищив виставку в Сеймі, присвячену рівності та толерантності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Після 15 години в холі Сейму пролунав гучний гуркіт. За мить – ще один. Виявилося, що Гжегож Браун розбив стенди виставки, присвяченої рівності та ЛГБТ-спільноті.

Охорона намагалася втрутитися, але марно.

Інцидент стався перед голосуванням за вотум довіри уряду. Репортеру RMF FM Кацперу Врублевському також вдалося записати цей інцидент.

Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів євродепутат Гжегож Браун з "Конфедерації Польської Корони" отримав 6,34% голосів, що забезпечило йому четверте місце. Це понад мільйон голосів виборців – точно 1 242 917.

Браун відомий низкою провокації, в тому числі і антиукраїнськими інцидентами.

Європейський парламент зняв імунітет з Гжегожа Брауна щодо кількох розслідувань, у тому числі щодо гасіння ханукальних свічок у польському парламенті. Зняття імунітету відкрило шлях польській владі до судового переслідування політика.

Польська поліція, зокрема, займається справою про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській під час мітингу Брауна.

Також Гжегож Браун спалив прапор Європейського Союзу у Катовіце.