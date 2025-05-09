У Польщі подали скаргу на євродепутата-українофоба, який спалив прапор ЄС

Після того, як у вівторок євродепутат, кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун спалив прапор Європейського Союзу перед хрестом-пам'ятником, присвяченим жертвам придушення страйку на шахті "Вуєк" під час воєнного стану в Катовіце, до прокуратури надійшла скарга.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Сілезьке воєводське управління повідомило, що повідомлення щодо Гжегожа Брауна, подане воєводою до Окружної прокуратури Катовіце-Заходу, стосується правопорушення, пов'язаного з образою місця національної пам'яті, правопорушення, пов'язаного з порушенням громадського порядку в музейній зоні, а також правопорушення, пов'язаного з використанням легкозаймистих речовин у місці, не призначеному для цієї мети.

У вівторок Гжегож Браун разом з депутатом Романом Фріцем увійшли до приміщення Міністерства промисловості в Катовіце. Вони заявили, що зробили це в рамках "парламентського втручання".

Гжегож Браун зняв вивішений там прапор ЄС, розтоптав його і забрав із собою.

Він під'їхав до шахти, де виступив на пресконференції на тему: "Скільки коштуватиме закриття шахт". Він підпалив прапор перед хрестом-пам'ятником, присвяченим жертвам придушення страйку.

Роберт Цюпа, директор Сілезького центру свободи і солідарності, який плекає пам'ять про вбитих шахтарів, в інтерв'ю PAP оцінив поведінку політика як "скандальну".

Протест на шахті в Катовіце почався після введення воєнного стану. В результаті придушення протесту силами поліції та армії 16 грудня 1981 року загинули Юзеф Чекальський, Кшиштоф Гіза, Ришард Гзік, Богуслав Копчак, Зенон Зайонц, Збігнев Вілк, Анджей Пєлка, Ян Ставісінський та Йоахім Гніда.

Двадцять три шахтарі отримали вогнепальні поранення, багато з них зазнали легких травм. Частиною пам'ятника-хреста перед ним є постамент, розміщений з правого боку пам'ятника, на якому розміщені урни з землею з могил шахтарів – жертв пацифікації.

У середу Управління муніципальної поліції в Катовіце повідомило, що завершило збір доказів і документації та підготувало запит до Головного управління поліції про правову допомогу у справі про зняття недоторканності з Гжегожа Брауна.

У вівторок Європейський парламент зняв імунітет з Гжегожа Брауна щодо кількох розслідувань, у тому числі щодо гасіння ханукальних свічок у польському парламенті. Зняття імунітету відкрило шлях польській владі до судового переслідування політика.

Польська поліція також займається справою про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській під час мітингу Брауна.