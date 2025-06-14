У Фінляндії заборонять керування електросамокатами дітям віком до 15 років

У Фінляндії з 17 червня набудуть чинності законодавчі зміни, що регулюють правила їзди на електросамокатах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Зокрема, зміни передбачають, що для всіх легких електротранспортних засобів, максимальна швидкість яких перевищує 15 км/год, встановлюється віковий поріг – 15 років.

Це стосується і орендованих електросамокатів.

Якщо поліція зупинить неповнолітнього водія, його батькам може бути призначено штраф за порушення правил дорожнього руху. Розмір штрафу збільшується з 40 до 60 євро.

Якщо в крові водія електросамоката виявлено 0,5 проміле алкоголю або інші наркотичні речовини, йому може бути призначено штраф у розмірі 200 євро за керування в стані сп'яніння.

Крім того, для їзди на електросамокаті або іншому легкому електротранспортному засобі (наприклад, гіроскутері або електроскутері) рекомендується використовувати шолом.

У європейських країнах усе частіше посилюють регулювання електросамокатів з огляду на зростання популярності цього транспорту і аварій за їхньої участі.

Приміром, у Литві сервіси оренди електросамокатів зобов’язали забезпечувати водіїв шоломами.

На місцевому рівні іспанська Барселона вирішила штрафувати на 500 євро за їзду електросамокатом по тротуарах, а у Кишиневі поліція почала евакуйовувати погано запарковані самокати.