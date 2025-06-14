В Финляндии запретят управление электросамокатами детям до 15 лет
В Финляндии с 17 июня вступят в силу законодательные изменения, регулирующие правила езды на электросамокатах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
В частности, изменения предусматривают, что для всех легких электротранспортных средств, максимальная скорость которых превышает 15 км/ч, устанавливается возрастной порог – 15 лет.
Это касается и арендованных электросамокатов.
Если полиция остановит несовершеннолетнего водителя, его родителям может быть назначен штраф за нарушение правил дорожного движения. Размер штрафа увеличивается с 40 до 60 евро.
Если в крови водителя электросамоката обнаружено 0,5 промилле алкоголя или другие наркотические вещества, ему может быть назначен штраф в размере 200 евро за управление в состоянии опьянения.
Кроме того, для езды на электросамокате или другом легком электротранспортном средстве (например, гироскутере или электроскутере) рекомендуется использовать шлем.
В европейских странах все чаще ужесточают регулирование электросамокатов ввиду роста популярности этого транспорта и аварий с их участием.
Например, в Литве сервисы аренды электросамокатов обязали обеспечивать водителей шлемами.
На местном уровне испанская Барселона решила штрафовать на 500 евро за езду на электросамокате по тротуарам, а в Кишиневе полиция начала эвакуировать плохо припаркованные самокаты.