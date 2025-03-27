У Литві сервіси оренди електросамокатів зобов’язали забезпечувати водіїв шоломами

Литовський Сейм у четвер ухвалив рішення зобов'язати орендодавців електросамокатів із січня 2026 року забезпечувати всіх клієнтів шоломами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Після того як парламент ухвалив відповідні поправки до Закону про безпеку дорожнього руху, орендодавці самокатів та інших електричних засобів мікромобільності будуть зобов'язані постачати водіям шоломи, незалежно від віку, доріг і потужності транспортних засобів.

Власники самокатів повинні будуть забезпечувати себе шоломами самостійно.

За поправки проголосували 58 депутатів, проти були 18, утрималися 12 парламентаріїв.

За даними Агентства транспортних компетенцій, торік постраждали 58 водіїв самокатів, з яких четверо були в шоломах.

Голова Комітету з прав і правопорядку соціал-демократ Юліус Сабатаускас зазначив, що з 2020 року кілька людей загинули під час їзди на самокатах.

Зараз водії електричних засобів, молодші за 18 років, зобов'язані носити шоломи на будь-яких дорогах, старші – на проїжджій частині. В іншому випадку носіння шолома має рекомендаційний характер.

Нагадаємо, у Кишиневі почали евакуювати погано припарковані прокатні самокати.

В Італії восени 2024 року затвердили серію вимог до водіїв електросамокатів та жорсткіші штрафи за недбале паркування самокатів.

В іспанській Барселоні запровадили штраф у розмірі 500 євро за пересування електросамокатом по тротуарах.