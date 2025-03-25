У Кишиневі почали евакуювати погано припарковані прокатні самокати

У столиці Молдови поліція почала евакуйовувати погано припарковані прокатні електросамокати, що посилило суспільну дискусію про те, як краще впорядкувати цю нову сферу.

Про це йдеться у матеріалі Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Кишиневі тема електросамокатів і дотримання ПДР під час користування ними вкотре виринула в середині березня, коли очільник Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцану заявив, що у компаній-власників прокатних самокатів будуть конфісковувати їх, якщо на самокати не встановлять обмеження швидкості.

Посадовець також підкреслив, що користувачі електросамокатів несуть відповідальність за свої дії на дорозі, як і всі водії.

21 березня компанії прокату отримали листа від поліції з проханням подбати про дотримання їхніми клієнтами правил дорожнього руху, зокрема щодо паркування. Представник однієї з компаній у спілкуванні з журналістами нарікає, що це сталося вже після того, як поліція 19-20 березня евакуювала у Кишиневі декілька неправильно запаркованих самокатів двох операторів.

"Тобто спершу вони показово евакуювали самокати і повідомили про це у новинах, створивши репутаційні і фінансові збитки. І лише потім надіслали листа". – сказав він.

За словами цього представника компанії, на їхні самокати від початку були встановлені максимальні обмеження швидкості 25 км/год, а у зонах, які вважаються місцями скупчення людей – 15 км/год.

У листі від поліції йдеться, що за 2024 рік у Молдові зареєстрували 88 ДТП за участю самокатів, в одному з них загинула людина.

Поліція акцентувала, що самокатники є повноцінними учасниками дорожнього руху і мають дотримуватися правил, що визначені для велосипедистів – зокрема, їздити лише по велосмугах/велодороіжках або з правого краю дороги, не рухатись проти потоку, використовувати ліхтарі і світловідбивачі у темний час доби, спішуватись на пішохідних переходах.

Співрозмовник видання з прокатної компанії зауважив, що у статистиці ДТП не розрізняють прокатні та приватні самокати, а вимога щодо паркування у "спеціально визначених місцях" є проблемою. За його словами, чотири найбільші оператори у Кишиневі надають в оренду 200-500 самокатів. Він також стверджує, що їхня компанія пропонувала поліції разом шукати рішення і розробити правила паркування прокатних самокатів, але до них не дослухаються.

Як відомо, врегулювання руху самокатів і використання прокатних електросамокатів є загальноєвропейською тенденцією після того, як дрібний індивідуальний електротранспорт набув великої поширеності за останні роки.

Париж став першою європейською столицею, де після міського референдуму зовсім заборонили прокатні електросамокати.

В Італії восени 2024 року затвердили серію вимог до водіїв електросамокатів та жорсткіші штрафи за недбале паркування самокатів.

В іспанській Барселоні заповадили штраф у розмірі 500 євро за пересування електросамокатом по тротуарах.