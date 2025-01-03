Барселона штрафуватиме на 500 євро за їзду електросамокатом по тротуарах

Кожен, хто з 1 лютого їздитиме на електросамокаті по тротуару в Барселоні, з 1 лютого буде оштрафований на суму у 500 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Нове розпорядження влади має на меті зробити тротуари доступними лише для пішоходів та підвищити вимоги до водіїв електросамокатів.

Згідно з новими правилами, швидкість електросамокатів буде обмежена до 25 км/год. Якщо швидкість електросамокатів перевищуватиме 25 км/год, вони будуть прирівняні до мотоциклів.

Реклама:

Нововведення передбачають різні штрафи від 100 до 500 євро. Найвищий штраф у розмірі 500 євро застосовуватиметься як до електросамокатів, так і до велосипедів, якщо вони рухаються тротуаром. Для велосипедів передбачені винятки.

Також водіїв електросамокатів штрафуватимуть на 100 євро, якщо вони їздитимуть без шоломів.

Нові правила постановляють, що електросамокати можуть рухатися з обмеженням швидкості 25 км/год як по велодоріжках, так і по другорядних вулицях, де максимальна швидкість становить 30 км/год. Вони не можуть пересуватися вулицями основної мережі, з дозволеною швидкістю 50 км/год.

Згідно з даними міської ради Барселони, кількість людей, які користуються електросамокатами з початку пандемії, зростала в чотири рази швидше, ніж тих, хто обирає для пересування велосипед.

За оцінками, на електросамокати припадає близько 44 тисяч поїздок на день, що є величезним зростанням у порівнянні з майже нульовим показником п'ять років тому.

Нагадаємо, Париж у 2023 році став першою європейською столицею, де зовсім заборонили прокатні електросамокати.

У вересні 2024 року таке рішення ухвалив Мадрид.