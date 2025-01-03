Барселона штрафуватиме на 500 євро за їзду електросамокатом по тротуарах
Кожен, хто з 1 лютого їздитиме на електросамокаті по тротуару в Барселоні, з 1 лютого буде оштрафований на суму у 500 євро.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.
Нове розпорядження влади має на меті зробити тротуари доступними лише для пішоходів та підвищити вимоги до водіїв електросамокатів.
Згідно з новими правилами, швидкість електросамокатів буде обмежена до 25 км/год. Якщо швидкість електросамокатів перевищуватиме 25 км/год, вони будуть прирівняні до мотоциклів.
Нововведення передбачають різні штрафи від 100 до 500 євро. Найвищий штраф у розмірі 500 євро застосовуватиметься як до електросамокатів, так і до велосипедів, якщо вони рухаються тротуаром. Для велосипедів передбачені винятки.
Також водіїв електросамокатів штрафуватимуть на 100 євро, якщо вони їздитимуть без шоломів.
Нові правила постановляють, що електросамокати можуть рухатися з обмеженням швидкості 25 км/год як по велодоріжках, так і по другорядних вулицях, де максимальна швидкість становить 30 км/год. Вони не можуть пересуватися вулицями основної мережі, з дозволеною швидкістю 50 км/год.
Згідно з даними міської ради Барселони, кількість людей, які користуються електросамокатами з початку пандемії, зростала в чотири рази швидше, ніж тих, хто обирає для пересування велосипед.
За оцінками, на електросамокати припадає близько 44 тисяч поїздок на день, що є величезним зростанням у порівнянні з майже нульовим показником п'ять років тому.
Нагадаємо, Париж у 2023 році став першою європейською столицею, де зовсім заборонили прокатні електросамокати.
У вересні 2024 року таке рішення ухвалив Мадрид.