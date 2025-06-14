Зеленський про привітання США з Днем Росії: "Неприємний факт"

Президент Володимир Зеленський назвав "неприємним" привітання з Днем Росії від держсекретаря США Марко Рубіо.

Про це він сказав під час розмови з журналістами в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне".

За словами Зеленського, "привітання Росії з Днем Росії з боку Сполучених Штатів – для мене це неприємний факт".

"Я не буду приховувати. Це ж День незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України", – додав він.

Глава держави зазначив, що сприймає "не з великим позитивом, коли люди хочуть забрати незалежність у України, а наша партнерська країна, Сполучені Штати, їх вітають з таким днем".

Як повідомлялось, держсекретар США Марко Рубіо в четвер опублікував офіційне привітання з Днем Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після цього заявив, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн" до дня Росії.

А от у Кремлі, навпаки, назвали це "дуже позитивними новинами".