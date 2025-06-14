Зеленский о поздравлениях США с Днем России: "Неприятный факт"

Президент Владимир Зеленский назвал "неприятным" поздравление с Днем России от госсекретаря США Марко Рубио.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне".

По словам Зеленского, "поздравления России с Днем России со стороны Соединенных Штатов – для меня это неприятный факт".

"Я не буду скрывать. Это же День независимости России. Они хотят отнять нашу независимость. Эта война, конкретно за независимость Украины. Война России против Украины", – добавил он.

Глава государства отметил, что воспринимает "не с большим позитивом, когда люди хотят отнять независимость у Украины, а наша партнерская страна, Соединенные Штаты, поздравляют их с таким днем".

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио в четверг опубликовал официальное поздравление с Днем России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после этого заявил, что ему было "неприятно" читать поздравления "некоторых стран" ко Дню России.

А вот в Кремле, наоборот, назвали это "очень позитивными новостями".