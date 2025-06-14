Глава Пентагону: США не були здивовані ескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що у Вашингтоні не були здивовані останньою хвилею ударів Ізраїлю по Ірану та ескалацією конфлікту між двома країнами, який настав за ним.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Гегсета цитує телеканал CNN.

За словами очільника Пентагону, "я б не сказав, що нас (США. – Ред.) справді здивувала динаміка подій" між Ізраїлем та Іраном.

"Вона триває певний час, але ми уважно стежимо за ситуацією", – сказав Гегсет.

Він також запевнив, що США добре підготовлені до захисту своїх громадян та інтересів на Близькому Сході і "мають значні ресурси в регіоні".

Додатково Гегсет повторив слова президента США Дональда Трампа про підтримку мирного вирішення нинішньої ескалації між Ізраїлем та Іраном.

"Він (Трамп. – Ред.) віддає перевагу вирішенню цього питання за столом переговорів. Іран все ще має таку можливість, але Ізраїль вжив заходів, які вважав необхідними для самооборони, і, судячи з першого дня, вони були досить ефективними", – зауважив глава Пентагону.

Як повідомляла "Європейська правда", речник МЗС Ірану заявив, що після ізраїльських ударів подальші ядерні переговори зі США є "безглуздими".

Водночас у Білому домі продовжують стверджувати, що Президент США Дональд Трамп налаштований на порятунок ядерних переговорів, шостий раунд яких мав відбутися в неділю в столиці Оману Маскаті.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.