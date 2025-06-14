Глава Пентагона: США не были удивлены эскалацией конфликта между Ираном и Израилем

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в Вашингтоне не были удивлены последней волной ударов Израиля по Ирану и эскалацией конфликта между двумя странами, которая последовала за ними.

Как сообщает "Европейская правда", слова Хегсета цитирует телеканал CNN.

По словам главы Пентагона, "я бы не сказал, что нас (США. – Ред.) действительно удивила динамика событий" между Израилем и Ираном.

"Она продолжается определенное время, но мы внимательно следим за ситуацией", – сказал Хэгсет.

Он также заверил, что США хорошо подготовлены к защите своих граждан и интересов на Ближнем Востоке и "имеют значительные ресурсы в регионе".

Также Хэгсет повторил слова президента США Дональда Трампа о поддержке мирного урегулирования нынешней эскалации между Израилем и Ираном.

"Он (Трамп. – Ред.) отдает предпочтение решению этого вопроса за столом переговоров. Иран все еще имеет такую возможность, но Израиль принял меры, которые счел необходимыми для самообороны, и, судя по первому дню, они были достаточно эффективными", – отметил глава Пентагона.

Как сообщала "Европейская правда", представитель МИД Ирана заявил, что после израильских ударов дальнейшие ядерные переговоры с США являются "бессмысленными".

В то же время в Белом доме продолжают утверждать, что президент США Дональд Трамп настроен на спасение ядерных переговоров, шестой раунд которых должен был состояться в воскресенье в столице Омана Маскате.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.