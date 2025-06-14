Іран заявляє, що ядерні переговори з США "безглузді" після ударів Ізраїлю

Іран заявив, що подальші ядерні переговори з США тепер "безглузді" після ударів Ізраїлю.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

США та Іран планували відновити переговори в Омані в неділю, 15 червня.

Хоча коментарі Багаеї поставили під сумнів можливість їх продовження, він не став говорити про їхнє скасування.

"Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – сказав речник МЗС Ірану.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".