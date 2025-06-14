ЗМІ: спецпосланець Трампа готовий зустрітись з представниками Ірану для ядерних переговорів

Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф готовий до зустрічі з представниками Ірану для продовження переговорів щодо ядерної програми Тегерану.

Про це повідомляє телеканал CNN, інформує "Європейська правда".

Ця інформація з’явилась на тлі заяви речника МЗС Ірану про те, що після ізраїльських ударів подальші ядерні переговори зі США є "безглуздими".

Водночас у Білому домі продовжують стверджувати, що Президент США Дональд Трамп налаштований на порятунок ядерних переговорів, шостий раунд яких мав відбутися в неділю в столиці Оману Маскаті.

Джерело повідомило CNN напередодні, що Віткофф "готовий" зустрітися з іранськими офіційними особами, коли вони будуть готові – чи то в Омані в неділю, чи в якийсь інший день.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".