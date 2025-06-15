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Трамп розповів, що "багато робить" для миру між Ізраїлем та Іраном

Новини — Неділя, 15 червня 2025, 16:56 — Олег Павлюк

Президент США Дональд Трамп у багатослівному дописі у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Іран та Ізраїль укладуть мирну угоду за його сприяння.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На думку Трампа, Іран та Ізраїль "повинні укласти угоду", і він може досягти цього так само, як у випадку Індії та Пакистану – за допомогою торгівлі.

Далі президент США перерахував інші конфлікти, які, за його словами, йому вдалось зупинити: між Косовом і Сербією, а також між Єгиптом і Ефіопією.

 

"Так само незабаром у нас буде мир між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбуваються багато телефонних розмов та зустрічей. Я багато роблю, але ніколи не отримую за це визнання, але це не має значення, люди розуміють", – додав Трамп.

Свій допис він завершив закликом "повернути Близькому Сходу велич" за аналогією з гаслом своєї передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

За даними ЗМІ, протягом останніх двох днів Ізраїль звертався до адміністрації Трампа з проханням долучитись до ударів по Ірану, щоб ліквідувати його ядерну програму.

Тим часом сам Іран відкинув можливість продовження переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, посилаючись на підтримку американцями Ізраїлю.

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Трамп Іран Ізраїль
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