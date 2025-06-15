Іран поставив США вимогу для відновлення "ядерних переговорів"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що для відновлення переговорів щодо ядерної програми Тегерана США повинні засудити ізраїльські удари по іранських обʼєктах.

Його слова цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Глава іранського МЗС звинуватив Ізраїль у спробах зірвати поточні переговори між Іраном і США щодо ядерної програми, які, на його думку, могли б відкрити шлях до угоди.

Водночас він заявив, що атака Ізраїлю "ніколи не відбулася б без зеленого світла і підтримки США", відкинувши твердження американської сторони про непричетність до обстрілів.

"Сполученим Штатам необхідно засудити удари Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, якщо вони хочуть довести свою добру волю", – наголосив Арагчі.

Черговий раунд ірансько-американських "ядерних переговорів", який мав відбутись в Омані, що виконує роль посередника між сторонами, був скасований напередодні.

Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф до останнього був готовий до зустрічі з представниками Ірану для продовження переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Але на тлі ізраїльських ударів по Ірану речник іранського МЗС у суботу заявив про те, що подальші ядерні переговори зі США є "безглуздими".