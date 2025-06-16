У словацьких Татрах за один день загинули четверо туристів

Протягом неділі 15 червня у словацьких Татрах сталося чотири летальних інциденти з туристами; також знайшли зниклого раніше туриста з Польщі.

Про це повідомила словацька гірська рятувальна служба, пише "Європейська правда".

Протягом 15 червня сталося три інциденти, у яких постраждалі потребували серцево-легеневої реанімації. Жоден з туристів у підсумку не вижив.

Крім того, загинув польський турист, що зірвався біля вершини Ягнячий Штит. Після триденних пошуків загиблим знайшли також іншого польського туриста, який потрапив у біду в масиві Герлаховський Штит.

У Румунії вихідними рятували чотирьох туристок з Молдови, одна з яких серйозно травмувала ногу.

Минулого тижня у Греції загинув турист, який через напад ведмедиці впав до ущелини, а у Франції знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли у грудні 2024 року.