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У словацьких Татрах за один день загинули четверо туристів

Новини — Понеділок, 16 червня 2025, 10:53 — Марія Ємець

Протягом неділі 15 червня у словацьких Татрах сталося чотири летальних інциденти з туристами; також знайшли зниклого раніше туриста з Польщі.

Про це повідомила словацька гірська рятувальна служба, пише "Європейська правда".

Протягом 15 червня сталося три інциденти, у яких постраждалі потребували серцево-легеневої реанімації. Жоден з туристів у підсумку не вижив. 

Крім того, загинув польський турист, що зірвався біля вершини Ягнячий Штит. Після триденних пошуків загиблим знайшли також іншого польського туриста, який потрапив у біду в масиві Герлаховський Штит. 

У Румунії вихідними рятували чотирьох туристок з Молдови, одна з яких серйозно травмувала ногу. 

Минулого тижня у Греції загинув турист, який через напад ведмедиці впав до ущелини, а у Франції знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли у грудні 2024 року.

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Словаччина інциденти Туризм
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