В словацких Татрах за один день погибли четверо туристов

В течение воскресенья 15 июня в словацких Татрах произошло четыре летальных инцидента с туристами; также нашли пропавшего ранее туриста из Польши.

Об этом сообщила словацкая горная спасательная служба, пишет "Европейская правда".

В течение 15 июня произошло три инцидента, в которых пострадавшим потребовалась сердечно-легочная реанимация. Ни один из туристов в итоге не выжил.

Кроме того, погиб польский турист, сорвавшийся возле вершины Ягнячий Штит. После трехдневных поисков погибшим нашли также другого польского туриста, который попал в беду в массиве Герлаховский Штит.

В Румынии на выходных спасали четырех туристок из Молдовы, одна из которых серьезно травмировала ногу.

На прошлой неделе в Греции погиб турист, который из-за нападения медведицы упал в ущелье, а во Франции нашли тела двух испанских туристов, пропавших в декабре 2024 года.